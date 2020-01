Portuguesa Nors investe 132 milhões para entrar no Canadá

A Nors vai comprar a totalidade do capital da canadiana Strongco por 132 milhões de euros. A empresa portuguesa de distribuição, aluguer e assistência após venda a equipamentos está atualmente presente em 16 países europeus, americanos e americanos. Com este negócio, prepara-se para entrar em mais um país, o Canadá.

A Strongco é uma empresa canadiana de equipamentos pesados para diversos setores, como construção, infraestruturas, mineração, oil & gas, utilities, municípios, gestão de resíduos e floresta. A empresa tem aproximadamente 500 funcionários e 26 filiais no Canadá.

“Nos últimos anos a administração da Strongco fez um excelente trabalho no fortalecimento da estrutura de capital da empresa, reduzindo custos e tornando o negócio mais eficiente“, afirmou Tomás Jervell, CEO da Nors, em comunicado. “Ao acolher a Strongco na família Nors, acreditamos que a empresa beneficiará da presença global, do reconhecimento da marca Nors e da sua longa experiência no setor de equipamentos de transporte e de equipamentos de construção de forma a impulsionar o seu crescimento”.

Fundada em 1933, a Nors atua em áreas semelhantes, incluindo construção, infraestruturas, mineração e floresta, camiões, autocarros, automóveis e motores marítimos e industriais. Tem 3.600 colaboradores e um volume de negócios na ordem dos 1.600 milhões de euros.

“O capital e a experiência internacional da Nors nas mesmas linhas de produto, em quatro continentes, trazem o know-how e a experiência que permitirão alavancar a nossa capacidade de oferecer um serviço de excelência a uma base de clientes crescente num ambiente cada vez mais global”, acrescentou Robert Beutel, presidente executivo da Strongco.

A transação será concluída através de um plano de aquisição sujeito ao Business Corporations Act de Ontario após aprovação em Assembleia Geral e conta com o apoio unânime do Comité Especial Independente e do Conselho de Administração da Strongco. A transação terá também que ser aprovada pelas autoridades legais e regulatórias canadianas e pela bolsa de valores de Toronto, sendo que a Nors espera que o processo de aquisição esteja concretizado antes do final do primeiro trimestre de 2020.