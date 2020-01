A taxa de desemprego terá fechado o ano passado em 6,9% depois de em novembro ter ficado em 6,7%, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira. É preciso recuar a agosto de 2018 para encontrar uma taxa de desemprego mais elevada.

Há cerca de um mês, o INE tinha revelado que a taxa de desemprego provisória para novembro teria subido para 6,7%, o que se traduzia numa subida de duas décimas face ao mês anterior, colocando a taxa num patamar igual ao registado há um ano.

O valor provisório de novembro foi confirmado esta quarta-feira pelo INE, que avançou o valor preliminar de dezembro. Este revela uma tendência de subida tanto em relação ao mês anterior (mais duas décimas) quanto face ao período homólogo (mais três décimas).

“A população desempregada – cuja estimativa provisória foi de 357,7 mil pessoas – teve um acréscimo de 2,5%, 8,8 mil) em relação ao mês anterior (novembro de 2019), de 4,7% (16,1 mil) relativamente a três meses antes (setembro de 2019) e de 4,3% (14,8 mil) por comparação com o mês homólogo de 2018”, explica o INE.

Do lado da população empregada registou-se um recuo. “Em dezembro de 2019, a estimativa provisória da população empregada, que correspondeu a 4 839,0 mil pessoas, verificou um decréscimo de 0,3% (16,1 mil) em relação ao mês anterior, de 0,6% (29,9 mil) relativamente a três meses antes (setembro de 2019) e de 0,1% (3,4 mil) em comparação com o mesmo mês de 2018”, acrescenta o instituto estatístico.

Com a população desempregada a aumentar e a empregada a encolher, a taxa de desemprego agravou-se nas comparações tanto com o mês anterior como com o mês homólogo.

A taxa de desemprego revelada esta quarta-feira pelo INE está corrigida da sazonalidade. A 5 de fevereiro, o INE publica a taxa de desemprego oficial (não ajustada da sazonalidade) referente ao quarto trimestre de 2019 e ao ano completo.

No Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), o Governo incluiu uma previsão de taxa de desemprego de 6,4% em 2019, antecipando uma redução para 6,1% este ano.

