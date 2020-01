Parlamento Europeu já aprovou novo acordo do Brexit

Os eurodeputados já aprovaram o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, avança o The Guardian, esta sexta-feira. A votação foi inequívoca e deixou os parlamentares britânicos pró-europeus isolados na oposição, já que a grande maioria dos outros (621) deram “luz verde” ao Acordo do Brexit.

Esta votação ocorreu uma semana depois da rainha Isabel II ter promulgado o projeto de lei que formaliza o divórcio do Reino Unido da União Europeia, horas após a sua aprovação no Parlamento britânico. O último passo para a concretização do Brexit era, então, a aprovação pelo Parlamento Europeu, o que aconteceu esta tarde.

O Brexit foi decidido pelos britânicos, por referendo, no verão de 2016. O processo provocou uma crise política devido ao impasse no Parlamento britânico, que rejeitou três vezes o acordo negociado pela ex-primeira-ministra Theresa May. Face a este bloqueio, o divórcio chegou mesmo a ser adiado, tendo sido fixado como novo prazo 31 de janeiro deste ano.

Este sábado arranca o “período de transição” até 31 de dezembro deste ano. Durante este período, o Reino Unido mantém-se, na prática, dentro do mercado único, estando obrigado a respeitar as regras europeias, mas sem estar representado nas instituições de Bruxelas nem participar nas decisões. O objetivo é evitar uma mudança repentina, dando tempo a que empresas e cidadãos se adaptem.

(Notícia atualizada às 18h00)