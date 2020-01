Lisboa segue quedas da Europa. EDP e BCP contrariam

Lisboa regressou às quedas esta quinta-feira, com a Galp Energia e as papeleiras a pesarem no índice. A bolsa nacional seguiu assim a tendência negativa das restantes praças europeias, pressionadas por preocupações sobre o impacto do coronavírus nas empresas e na economia.

Enquanto pela Europa se registaram perdas à volta de 1%, o índice de referência nacional caiu 0,25% para os 5.246,00 pontos. Os grupos EDP e BCP travaram perdas maiores do PSI-20, sendo que das 18 cotadas, 12 fecharam a sessão em “terreno” vermelho e apenas seis títulos conseguiram escapar à tendência.

O índice nacional foi pressionado pela Galp Energia, que recuou 1,55% para os 13,65 euros. As empresas do setor da pasta do papel também se destacaram nas perdas. A Altri derrapou 2,98% para os 5,69 euros, a Navigator caiu 0,73% para os 3,27 euros e a Semapa deslizou 0,16% para os 12,76 euros

Por outro lado, a ajudar o índice esteve EDP, que avançou 1,51% para os 4,43 euros. Os títulos da elétrica reagiram a uma nota de investimento do Goldman Sachs. O banco de investimento norte-americano subiu o preço-alvo de 4,40 euros para 5,25 euros, recomendando aos investidores “comprar”. Os analistas acabaram mesmo por incluir a elétrica portuguesa à sua lista de títulos favoritos, a “conviction list”.

Já a EDP Renováveis subiu 1,02% para os 11,88 euros. Nota também para o BCP, um dos “pesos pesados” da bolsa nacional, que somou 1,21% para os 0,1931 euros.

Pela Velho Continente, a maior parte dos índices registou quedas à volta de 1%. O Stoxx 600, índice de referência para a Europa, caiu 1,06%, o francês CAC 40 derrapou 1,49%, o alemão perdeu 1,46% e o espanhol IBEX 35 desvalorizou 1,02%.