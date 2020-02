As praças norte-americanas arrancaram a sessão no verde, à boleia da Tesla e da correção dos preços do petróleo, que estão em alta depois de cinco sessões a desvalorizar. Os resultados da Alphabet, dona da Google, que ficaram aquém das expectativas dos investidores, impedem ganhos mais expressivos.

O S&P 500 avança 1,14% para 3.285,80 ao mesmo tempo, o Dow Jones sobe 1,35% para 28.782,23 pontos. Mas o destaque da sessão, a primeira da semana, foi para o índice Nasdaq que valoriza 1,38% para 9.401,01 pontos.

O preço do petróleo recupera, após cinco sessões consecutivas em queda devido à ameaça física do coronavírus para os agentes económicos. O Brent de referência europeia valoriza, esta terça-feira, cerca de 1,27% para 55,14 dólares por barril, estando, no entanto, ainda no valor mais baixo desde janeiro de 2019. Já o crude WTI negoceia nos EUA a subir 1,74% para 50,98 dólares, em mínimos também de mais de 13 meses.

O último balanço realizado pela China aponta para 427 mortos e mais de 20 mil afetados. Depois de as Filipinas terem registado a primeira vítima mortal fora da China provocada pelo novo coronavírus, detetado em dezembro na cidade de Wuhan, Hong Kong comunicou esta terça-feira a morte de um outro cidadão.

A puxar pelo desempenho positivo de Wall Street estão as tecnológicas. A Tesla avança 11,23% para 867,58 dólares. As ações da empresa liderada por Elon Musk superaram pela primeira vez os 900 dólares, mais do que duplicando o valor de mercado desde o início do ano. Esta valorização foi impulsionada, pelas declarações de Ron Baron, acionista da empresa, que considerou que a Tesla atingirá um bilião de dólares de receitas dentro de dez anos, aponta a Reuters.

Em destaque está ainda, a Intel que valoriza 1,61% para 65,48 dólares, ao mesmo tempo, a Apple avança 2,54% para 316,48 dólares. Em destaque está ainda a Microsoft que sobe 1,42% para 176,85 dólares.

Em contraciclo, a gigante tecnológica Alphabet, que detém a Google e o Youtube, abriu a cair 3,67% para 1 .428,20 dólares. A empresa está, desta forma a reagir à apresentação de resultados do quatro trimestre de 2019, onde registou receitas de 37, 6 mil milhões de dólares – abaixo da estimativa média do consenso de mercado, de 38,4 mil milhões de dólares, isto sem contabilizar os custos por aquisição de tráfego.