Revista de imprensa internacional

O balanço das contas da Alphabet no último trimestre do ano são notícia, no dia em é dada conta do afastamento temporário do dono da AirAsia do cargo devido a uma investigação por corrupção, mas também em que é conhecido que a Goldman Sachs e a Amazon estudam aliança para conceder créditos a PME. No Reino Unido é possível que deixem de ser vendidos carros a gasolina e gasóleo já em 2035, enquanto a crise do coronavírus colocou a aposta em ETF que seguem o ouro num nível recorde.

CNBC

Alphabet atinge receitas de 15,15 mil milhões com publicidade no Youtube

A Alphabet divulgou as contas do último trimestre de 2019, onde pela primeira vez revela as receitas publicitárias obtidas no Youtube e na nuvem. No caso do Youtube, estas ascenderam a 15,15 mil milhões de dólares na totalidade do ano, acima dos 11,16 milhões registados em 2018. Já no negócio da nuvem, totalizaram 8,92 mil milhões de dólares, valor que compara com os 5,84 mil milhões verificados em 2018. Ainda assim, as receitas no último trimestre do ano da dona do Google ficaram aquém do esperado. Foram de 46,91 mil milhões de dólares, abaixo da média do consenso de mercado, de 46,91 mil milhões de dólares. Leia a notícia completa na CNBC (acesso livre, conteúdo em inglês).

BBC

Dono da AirAsia deixa temporariamente cargo durante investigação de corrupção

O dono da companhia aérea malaia AirAsia, Tony Fernandes, e o diretor executivo Kamarudin Meranun deixaram temporariamente o cargo, quando a Comissão Anticorrupção da Malásia está a investigar o alegado pagamento de subornos pelo fabricante europeu de aviões Airbus. Em comunicado ao mercado de valores da Malásia, a transportadora indicou que os dois responsáveis vão ficar afastados da direção “por um período de dois meses ou o tempo que a companhia considerar conveniente”, mantendo-se como assessores da empresa. Leia a notícia completa na BBC (acesso livre, conteúdo em inglês).

Financial Times

Goldman Sachs e Amazon estudam aliança para conceder créditos a PME

O grupo bancário Goldman Sachs está prestes a concluir um acordo com a Amazon para conceder crédito a pequenas e médias empresas nos Estados Unidos através da plataforma da empresa de comércio eletrónico. O Goldman Sachs começou a desenvolver a tecnologia necessária para pôr em marcha esta colaboração que poderá estar disponível a partir de março. O grupo está mergulhado numa transformação de forma a diversificar a sua oferta para além da banca de investimento, numa tentativa de seguir as pisadas dos rivais JPMorgan Chase e Citigroup. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago, conteúdo em inglês).

Reuters

Reino Unido quer banir venda de carros a gasolina e a diesel em 2035

O Reino Unido deverá banir a venda de carros novos a gasolina e a diesel a partir de 2035, cinco anos antes do previsto. O anúncio é esperado que ocorra já esta terça-feira, dia em que Boris Johnson irá anunciar os detalhes da próxima Cimeira do Clima da ONU que deverá ocorrer em Glasgow em novembro. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Bloomberg

Investidores nunca tiveram tanto ouro “guardado” em ETF

As reservas de ouro depositadas em Exchange-Traded Funds (ETF) — fundos que são negociados em bolsa — atingiram um recorde após um período prolongado de acumulação que teve um impulso adicional nas últimas semanas no seguimento da crise do coronavírus. As participações mundiais em ETF que seguem o ouro subiram para 2.573,9 toneladas, superando o anterior pico estabelecido em 2012. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).