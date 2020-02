Desemprego cai para 6,5% em 2019 e falha meta do Governo

A taxa de desemprego em Portugal caiu para 6,5% em 2019. Trata-se de uma diminuição de 0,5 pontos percentuais face à taxa de 7% do ano anterior. Apesar da melhoria, o Governo falhou a sua meta que apontava para uma baixa do desemprego para 6,4% no ano passado.

De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, o desemprego caiu em 2019 pelo sexto ano seguido, acompanhando a melhoria das condições económicas do país, depois da crise da dívida em 2011 e do programa de ajustamento da troika que se seguiu nos anos seguintes.

“No ano de 2019, a população desempregada foi estimada em 339,5 mil pessoas, tendo diminuído 7,2% (+ 26,4 mil) em relação ao ano anterior. Este foi o menor decréscimo observado desde 2014, quando a população desempregada começou a diminuir”, nota o gabinete de estatísticas.

Por outro lado, a população empregada aumentou 1,0% (+46,4 mil), atingindo as 4.913,1 mil pessoas no conjunto do ano.

Segundo o INE, a taxa de desemprego de jovens (15 a 24 anos) situou-se em 18,3%, baixando em 2,0 pontos percentuais face ao ano anterior.

Já a proporção de desempregados de longa duração recuou 1,2 pontos para 49,9%.

Taxa de variação anual da população desempregada

Desemprego aumenta no final do ano

No que diz respeito ao último trimestre do ano passado, os sinais foram menos positivos. A taxa de desemprego no quarto trimestre fixou-se no 6,7%, “superior em 0,6 pontos percentuais à do trimestre anterior e igual à do trimestre homólogo de 2018”, segundo o INE.

“A população desempregada (352,4 mil pessoas) aumentou 9,0% (29,0 mil) em relação ao trimestre precedente. Um aumento desta dimensão só encontra paralelo no quarto trimestre de 2011“, sublinha a agência de estatísticas.

Em termos homólogos, a população desempregada aumentou 0,9% (3,3 mil pessoas), “interrompendo a sequência de decréscimos observados desde o terceiro trimestre de 2013”.

Taxa de variação trimestral da população desempregada

(Notícia atualizada às 11h28)