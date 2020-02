Joacine Katar Moreira, que passou a deputada não-inscrita após ter-lhe sido retirada a confiança política pelo Livre — acabando esta por se desvincular do partido –, tem um novo assento na Assembleia da República (AR). A deputada vai passar a sentar-se na última fila do hemiciclo, entre o Bloco de Esquerda (BE) e o Partido Socialista (PS).

Antes de o divórcio entre o Livre e a sua representante, Joacine Katar Moreira sentava-se na primeira fila entre o Partido Comunista Português (PCP) e o PS. Agora, passa para a última fila da AR, ligeiramente mais para a esquerda.

Joacine Katar Moreira vai, assim ocupar, o lugar do deputado Paulo Trigo Pereira, depois de este ter deixado a bancada do PS para passar a deputado não-inscrito.

Esta segunda-feira Joacine Katar Moreira passou a exercer o mandato como deputada não-inscrita, deixando de representar o Livre, depois de ter entregado uma carta de desvinculação a Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República. A decisão foi justificada pelas várias “divergências políticas” entre a deputada e a direção do partido, deixando o Livre sem representação parlamentar.