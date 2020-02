Manuela Rodrigues confirmada presidente da Lusitania Vida

A normalidade instala-se na Lusitania depois de a ASF, entidade reguladora do setor, ter confirmado Manuela Rodrigues como presidente do Conselho de Administração da Lusitania Vida, da qual já era administradora delegada, e Paulo Jorge da Silva, ter sido igualmente confirmado como administrador da seguradora Vida do grupo. Este administração conta ainda com Fernão Fernandes Thomaz no topo da seguradora Vida.

Manuela Rodrigues e Paulo Jorge da Silva já eram responsáveis máximos da Lusitania Seguros, a companhia irmã de seguros Não Vida, sendo Maria Manuela Traquina Rodrigues presidente quer do Conselho de Administração, quer da Comissão Executiva e Paulo Jorge da Silva, administrador e membro da comissão executiva. Esta companhia conta ainda com Pedro Crespo e Dalila Araújo Teixeira como vogais da administração.

A confirmação de Manuela surge depois de algumas indefinições com nomes indicados para a administração das seguradoras no final do ano passado, e de eventuais problemas de solvabilidade terem aconselhado a integração da N Seguros, a seguradora direta automóvel do grupo, na própria Lusitania Seguros.

Apesar dos contratempos, as duas seguradoras Lusitania conseguiram em 2019 um crescimento de 13% nos prémios emitidos, face ao ano anterior, e o grupo reforçou a sua quota de mercado total para 3,7%. Com isso manteve a nona posição do ranking nacional e continua a ser a única companhia com maioria de capital português no top 10 das seguradoras a atuar em Portugal.