Fernando Dias Nogueira foi proposto pela Associação Mutualista Montepio Geral, liderada por Tomás Correia, para o cargo de chairman da Lusitânia Seguros, mas o seu nome não terá passado. A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) publicou a lista de órgãos sociais para o mandato 2019/2022, atribuindo a Manuela Rodrigues a presidência do conselho de administração da seguradora, acumulando o cargo com o de CEO.

O nome proposto pela Mutualista Montepio iria ocupar o lugar de Eduardo Farinha, mas acabou por não aparecer no registo final da ASF. Recorde-se que Fernando Dias Nogueira estava em risco de ser “chumbado”, sendo que o Observador avançou, na semana passada, que teria mesmo falhado a avaliação do supervisor por ser presidente executivo da seguradora condenada, no início de agosto, pela Autoridade da Concorrência pela prática de cartel no setor.

Pelo envolvimento no processo de cartel, acrescentou o Observador, a ASF terá dado um parecer negativo ao nome de Fernando Nogueira, o que levou a que Virgílio Lima, administrador da AMMG, tenha escrito, na semana passada, uma carta ao regulador agora liderado por Margarida Corrêa de Aguiar a refutar os argumentos da reguladora dos seguros. No entanto, Fernando Nogueira não surge na lista final.

De acordo com a ASF, Maria Manuela Traquina Rodrigues será a presidente da comissão executiva, substituindo Fernando Nogueira, sendo que será também presidente do conselho de administração da seguradora da Associação Mutualista.

Esta é a composição dos órgãos sociais da Lusitânia Seguros:

Conselho de administração e comissão executiva

– Maria Manuela Traquina Rodrigues – presidente;

– Maria Dalila Correia Araújo Teixeira – vogal;

– Paulo José Martins Jorge da Silva – vogal;

– Pedro Miguel Rodrigues Crespo – vogal;

Conselho fiscal

– José Augusto Perestrelo de Alarcão Troni – presidente;

– Gabriel Fernando Martins de Mesquita Gabriel – vice-presidente;

– Paula Alexandra Flores Noía da Silveira – vogal;

– Maria Fernanda Rodrigues Fernandes – vogal suplente;

Revisor oficial de contas

– Carlos Manuel Sim Sim Maia, em representação da

PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda. – efetivo;

– Carlos José Figueiredo Rodrigues – suplente;