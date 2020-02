O Governo propôs, esta segunda-feira, aos sindicatos que representam os trabalhadores do Estado aumentar em sete euros (cerca de 1%) os salários até 683,13 euros, mantendo a atualização de 0,3% para os restantes. À saída da reunião com o Ministério de Alexandra Leitão, a dirigente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) disse-se “complementarmente desiludida” e assegurou que irá colocar em cima da mesa uma contraproposta, tendo ficado marcada uma nova reunião para a próxima segunda-feira.

“Aquilo que dizemos é que esta não é uma proposta aceitável”, defendeu Maria Helena Rodrigues, em declarações aos jornalistas. “Há uma coisa que nós sabemos: se queremos serviços de qualidade temos de pagar aos trabalhadores. Não é possível continuar a divergir da Europa. Há mais de 20 anos de divergimos do nível de vida da Europa”, frisou.

A dirigente do STE garantiu, além disso, que irá apresentar ao Governo uma contraproposta, “nunca perdendo aquilo que é a atualização que devia ser obrigatória todos os anos igual à inflação”. De notar que, até ao congelamento das carreiras, a evolução dos salários no Estado costumava ser ditada pela inflação prevista para o ano seguinte, o que não se verificou em 2020. Desta vez, o Governo usou a inflação do ano anterior (neste ano, 2019) para guiar os aumentos, o que resultou numa subida de 0,3% para a generalidade dos trabalhadores.

E ainda que o Orçamento do Estado esteja já fechado, Helena Rodrigues salientou que “há dinheiro” para reforçar os aumentos além das propostas apresentadas pelo Executivo, não adiantando contudo se irá ou não insistir na proposta de 3% apresentada no início deste processo negocial. “Vamos ver”, disse.

Sobre a reunião de segunda-feira, a sindicalista reforçou: “Estamos com a sensação de que o Governo não quer negociar, que está só a encenar qualquer coisa, que isto é tudo um faz de conta; Mas nós temos de esgotar todas as hipóteses”. Helena Rodrigues não fechou a porta a uma nova greve — depois de os vários sindicatos da Função Pública terem levado a cabo uma paralisação a 31 de janeiro por este mesmo motivo — ainda que reconheça que “é cedo” para avançar já com protestos.

O Governo está agora reunido com a Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP) e tem marcado uma reunião para as 14h00 com a Frente Comum.