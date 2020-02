Wall Street sem medo do vírus. Nasdaq ganha 1%

Depois de um arranque em baixa, as bolsas norte-americanas inverteram e fecharam acima da linha de água. Os investidores estão confiantes de um desfecho positivo em torno da epidemia de coronavírus, um fator que também está a puxar pelos ativos de refúgio e pelo valor do dólar.

Wall Street contrariou as praças europeias, com o S&P 500 a avançar 0,67%, para 3.350 pontos. O industrial Dow Jones ganhou 0,54%, para 29.260,64 pontos e o tecnológico Nasdaq valorizou 1,09%, para 9.623,86 pontos.

A fabricante automóvel Tesla foi uma das estrelas da sessão. A fábrica em Xangai voltou a operar após a prevenção do coronavírus ter levado à suspensão do seu funcionamento. Assim, depois do forte disparo nas ações, seguido de uma queda expressiva na semana passada, os títulos recuperaram 3,06% e estão a valer 770,88 pontos.

Pressionada no arranque da sessão pelas dificuldades provocadas pelo vírus na operação da fornecedora Foxconn, a Apple também conseguiu inverter a tendência negativa. Os títulos da empresa avançaram 0,47%, para 321,54 dólares, eliminando parcialmente a queda de 1,59% da sessão anterior.

Dos telemóveis para a lingerie, as notícias de que a L Brands está prestes a vender a popular marca Victoria’s Secret à Sycamore Partners puxou pelas ações da empresa. Valorizaram 2,33%, para 24,14 dólares esta segunda-feira, com mais um indicador a confirmar os rumores das últimas semanas.

O coronavírus tem condicionado as negociações nos mercados financeiros, com os investidores a temerem o impacto do surto na economia mundial. O receio está a levar os investidores a procurarem refúgio em ativos como o ouro, cujo valor avança 0,20%, para 1.557,99 euros cada onça.

No mercado cambial, o dólar avança 0,38% face ao euro, para máximos de quatro meses face. Cada dólar compra 0,9163 euros.