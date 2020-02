Quando Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Transição Energética, alertou os portugueses para terem cuidado ao comprarem automóveis a diesel, antecipando a perda de valor destes, Hélder Pedro, secretário-geral da ACAP, desvalorizou. Chegou a lamentá-las, alertando para o impacto nas vendas do setor. Agora, com os números do ano passado a revelarem que o diesel está a perder peso nas vendas, admite que esta é uma “tendência que vai acentuar-se”.

Em 2019, ano em que o mercado automóvel encolheu, após um ciclo de seis anos de crescimento, as vendas de veículos com motores a gasóleo caiu pela primeira vez. Tiveram um peso de 40% nas vendas totais, “perdendo para a gasolina e para as energias alternativas”, notou Hélder Pedro na conferência de balanço do mercado realizada na sede da ACAP, em Lisboa.

A “gasolina superou as vendas dos diesel“, representando 49% de todos os automóveis novos comercializados durante o ano passado, de acordo com os dados da associação.

Este peso de 40% do diesel nas vendas dos automóveis novos “está acima da média europeia que ficou em 31%“, salientou o responsável. Esta é uma “tendência que se irá acentuar”, afirmou Hélder Pedro. Ou seja, haverá menos procura por estes motores, com os consumidores a preferirem a gasolina, mas também energias alternativas.

Elétricos aceleram. Portugal à frente da Europa

De acordo com a ACAP, as vendas de automóveis que utilizam energias alternativas tiveram um peso de 10,8%, em 2019. Entre estas energias alternativas, os híbridos elétricos convencionais têm maior peso: 4,2%.

Ainda assim, nota Hélder Pedro, houve um “enorme crescimento das vendas de elétricos (representando 3,1% do total) e dos híbridos plug-in (2,6%)”. “Temos dos rácios [de vendas] de elétricos dos mais altos da União Europeia”, rematou, salientando que essa tendência continua já em 2020. Em janeiro, “os elétricos representaram 6% das vendas” de automóveis novos.