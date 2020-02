A justiça espanhola decidiu que a Galp Energia em Espanha descontar na jornada diária de trabalho período em que fazem pausas não programadas durante o horário. A decisão, tomada pela Audiencia Nacional — um tribunal de Madrid com jurisdição sobre todo o país — prevê que a empresa possa descontar o tempo que os trabalhadores param o que estão a fazer para beber um café, fumar ou tomar o pequeno-almoço para contabilizar as horas efetivamente trabalhadas no final do dia.

A decisão surge na sequência de uma queixa da confederação de sindicatos Comisiones Obreras que contestava as novas regras comunicadas pela petrolífera a 26 de setembro de 2019, conta o jornal espanhol Cinco Días. A justiça considera que as mudanças implementadas pela empresa não supõem uma mudança substancial das condições de trabalho dos empregados.

Segundo o tribunal, não existia na empresa um “efetivo controlo e seguimento do dia de trabalho desenvolvido por cada trabalhador”, contando a Galp Energia apenas com um “controlo de acesso, mediante turnos, que unicamente se utilizava para efeitos de segurança”. Agora, aos trabalhadores será pedido que identifiquem o tipo de pausas nas saídas com o recurso a um código, sendo que nos casos de cafés, tabaco ou pequeno-almoço, por exemplo, este tempo não será considerado para efeitos de contagem da jornada laboral.

Notícia em atualização.