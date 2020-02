VCA integra dois novos Of Counsels na sociedade

A sociedade de advogados Valadas Coriel & Associados reforçou o departamento de direito imobiliário, construção e engenharia, com a integração de Miguel Tönnies e Miguel Cavazzini. Os advogados juntam-se à firma na qualidade de Of Counsels.

Com mais de 30 anos de experiência, Miguel Tönnies e Miguel Cavazzini desenvolveram grande parte da sua carreira profissional no setor da engenharia e da construção, como advogados in-house de reputadas empresas, entre as quais se destacam a Construções Técnicas, a Opca, a Somague e a Sacyr.

Miguel Tönnies apresenta uma larga experiência internacional, tendo, entre outras funções, coordenado as equipas jurídicas da Sacyr na negociação de várias concessões nos Estados Unidos da América. Tendo o português e o alemão como línguas nativas, irá assumir, paralelamente, a direção do German Desk da VCA.

Do percurso profissional de Miguel Cavazzini, destaque para a coordenação do apoio jurídico prestado à área internacional da Sacyr Construccion e a sua participação na equipa jurídica que assessorou a construção da ampliação do Canal do Panamá, à época a maior empreitada de obras públicas do Mundo.