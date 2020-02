Hoje nas notícias: Hotéis, precários e Crédito Agrícola

O turismo continua em alta e, apesar de um ligeiro abrandamento, o Turismo de Portugal já deu “luz verde” a mais de uma centena de projetos hoteleiros. No campo do trabalho, o número de precários está em queda pela primeira vez em sete anos. É ainda notícia uma nova investigação da Justiça ao Crédito Agrícola, envolvendo relações familiares. Entre Ferrovia e eutanásia, veja quais são os temas que estão a marcar o dia.

Precários caem pela primeira vez desde 2012

Pela primeira vez em cerca de sete anos, o número de precários no país está em queda e há cinco trimestres consecutivos. No ano passado, registaram-se 849.000 trabalhadores sem um vínculo permanente à empresa, menos 42.000 do que em 2018. Mas se em 2012 houve uma queda devido à descida do emprego, já no ano passado esse comportamento deveu-se ao aumento do emprego. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Mais de 100 hotéis têm “luz verde” para avançar

O Turismo de Portugal deu parecer favorável a 105 empreendimentos turísticos, a maioria na zona de Lisboa, onde a taxa de ocupação é uma das mais altas do país. Mas não é certo que todos estes projetos avancem, uma vez que após as entidades receberem “luz verde” por parte do Turismo de Portugal, podem, ou não, dar início à construção dos mesmos. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Justiça investiga novos conflitos de interesse no Crédito Agrícola

Depois da polémica que envolveu o líder do Crédito Agrícola, Licínio Pina, pela contratação da mulher para dar apoio ao seu secretariado, o banco vê-se novamente sob o escrutínio das autoridades. Em causa está a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Salvaterra de Magos (e Benavente): o presidente executivo é irmão do atual presidente da mesa da assembleia geral, que por sua vez já foi administrador da instituição ribatejana. Este, por sua vez, tem o genro como contabilista que, por sua vez, é cunhado de um gerente de balcão e sobrinho do presidente. Leia a notícia completa no Público (link indisponível)

IP garante execução dos 2,1 mil milhões do Ferrovia 2020 até 2023

A Infraestruturas de Portugal garante que o programa Ferrovia 2020, com um orçamento de 2,17 mil milhões de euros, vai ser integralmente executado até 2023. O Ferrovia 2020 foi apresentado há exatamente quatro anos com o objetivo modernizar e eletrificar linhas ferroviárias existentes e construir novas linhas num total de 1.193 quilómetros. Até ao momento só 11% deste objetivo está cumprido. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso livre)

Eutanásia? Partidos recusam entraves ao trabalho do Parlamento

A maioria dos partidos considera que a Assembleia da República tem capacidade e legitimidade para legislar sobre a despenalização da morte assistida, pelo que não é preciso um referendo. Apenas o CDS e o Chega aprovam a ideia da consulta popular e, mesmo quem ainda tem dúvidas, como o PSD, admite ser impossível travar o processo legislativo nas vésperas de o assunto ser debatido e votado na generalidade — e aprovado, como se prevê que aconteça no dia 20. Leia a notícia completa no Público (acesso livre)