A bolsa nacional foi o “patinho feio” da Europa nesta quarta-feira. Após ganhar mais de 1% na sessão anterior, o PSI-20 não conseguiu acompanhar os fortes ganhos e recordes da Europa. O índice lisboeta não resistiu ao tombo de 5% da Navigator, mas também às perdas das cotadas do universo EDP e do BCP.

O PSI-20 desvalorizou 0,46%, para os 5.314,94 pontos com nove títulos no vermelho, um inalterado — a Sonae Capital, nos 76,20 cêntimos — e oito no verde. Já o Stoxx 600 somou 0,6%, para um nível recorde.

O rumo do índice bolsista lisboeta acabou por ser condicionado pela forte queda das ações da Navigator que arrastou atrás de si as restantes papeleiras. As ações da Navigator derraparam 4,88%, para os 3,234 euros, penalizadas por resultados aquém do esperado pelo mercado.

A empresa revelou na terça-feira ao final do dia, um quebra de 25% nos seus lucros que justifica com a “forte queda dos preços da pasta de papel”. A Semapa, que controla a Navigator, acabou por ceder 1,41%, para os 12,58 euros. Já a Altri também acabou por ser contagiada por esse sentimento negativo, tendo as suas ações desvalorizado 2,87%, para os 5,59 euros, o segundo pior registo do PSI-20.

