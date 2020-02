Novos recordes em Wall Street. Petróleo avança mais de 3%

Wall Street regista máximos históricos pela terceira sessão, perante o aliviar dos receios provocados pela epidemia de coronavírus. O setor petrolífero soma ganhos relevantes perante a alta de mais de 3% nos preços do petróleo.

O S&P 500 avança perto de 0,50%, tendo atingido um máximo de 3.375,63 pontos e acumulando um avanço de 3,92% desde o início de fevereiro. O industrial Dow Jones ganha 0,59%, para 29.449,94 pontos, cotação que também é um máximo de sempre. Já o tecnológico Nasdaq, que tinha renovado também um máximo histórico na terça-feira, ganha 0,56%, para 9.692,93 pontos.

Informações vindas da China estão a animar os investidores. O número de novos casos de infeção pelo novo coronavírus caiu esta quarta-feira para o número mais baixo desde janeiro, suscitando esperanças de que a epidemia vá ser contida. Ainda assim, o surto já fez mais de 1.100 vítimas.

Neste contexto, o preço do petróleo avança nos mercados internacionais. O contrato de WTI recupera 3,20%, para 51,54 dólares, o que está a puxar pelas ações das empresas petrolíferas. A perfuradora Exxon Mobil valoriza 1,45%, para 61,41 dólares, enquanto a Chevron ganha 0,66%, para 111,95 dólares.

Do petróleo para a tecnologia, a Apple recupera das perdas provocadas pelo impacto do coronavírus na sua cadeia de fornecedores. A fabricante do iPhone soma 1,10%, para 323,09 dólares.

“As estimativas sobre o impacto [do vírus] na economia chinesa são muito abrangentes, mas principalmente há um otimismo de que o impacto na economia norte-americana seja mínimo”, considerou Randy Frederick, vice-presidente de trading e derivados da Charles Schwab em Austin (Texas, EUA), citado pela Reuters.