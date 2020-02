Boris Johnson faz remodelação. Perde ministro das Finanças

Menos de dois meses depois de ter sido reeleito, Boris Johnson avança com uma remodelação governamental. O primeiro-ministro decidiu substituir os titulares de várias pastas, mas não queria mexer na das Finanças. Contudo, à luz das novas exigências, o ministro anunciou a demissão.

As primeiras vítimas serão Esther McVey, secretária de Estado da Habitação e do Planeamento, e Theresa Villiers, ministra do Ambiente, avança a BBC News (acesso livre, conteúdo em inglês). O ministro para a Irlanda do Norte, Julia Smith, bem como a ministra da Economia, Andrea Leadsom, deverão também abandonar o executivo, segundo a mesma publicação.

Além disso, o ministro das Finanças britânico, Sajid Javid, demitiu-se depois de não aceitar as condições avançadas por Boris Johnson para se manter no cargo. O ministro teria que dispensar todos os seus conselheiros, devido a divergências entre estes e a equipa do primeiro-ministro.

(Notícia em atualização)