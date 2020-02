Católica volta a premiar empreendedorismo feminino

A Católica Lisbon School of Business and Economics vai voltar a premiar mulheres portuguesas empreendedoras. Pelo segundo ano consecutivo, a universidade, em parceria com o Center for Technological (CTIE), volta a lançar as candidaturas ao Women Entrepreneurship Award (WEA).

“O objetivo deste award é tornar mais visíveis a mulheres empreendedoras, que apesar de serem poucas, dando a conhecer-se a si aos seus projetos serão uma fonte de inspiração para as gerações futuras”, explica Céline Abecassis-Moedas, fundadora e diretora académica do Center for Technological.

Na primeira edição, a empreendedora portuguesa escolhida pelo júri foi Joana Rafael, cofundadora da startup Sensei. As candidaturas à segunda edição do prémio decorrem até 15 de março. A cerimónia de entrega de prémios decorre a 20 de abril.