Chama-se Real Campus, é um projeto L’Oréal e será a primeira licenciatura em cabeleireiro e empreendedorismo no mundo. A escola, em Paris, quer formar 150 estudantes por ano e tem como objetivo “ajudar a criar a nova geração de profissionais de cabeleireiro”, assim como “atender às necessidades de um setor em grandes mudanças”, explica a promotora em comunicado.

O curso está a receber fundos da região de Île-de-France como parte do Plano de Investimento de Competências Regional. Em França existem cerca de 10.000 oportunidades de emprego, numa indústria que sofre por falta de profissionais qualificados. A criação de uma licenciatura em cabeleireiro e empreendedorismo tem ainda como objetivo tornar a profissão mais apelativa aos jovens.

“Ao oferecer uma Licenciatura que, pela primeira vez, combina cabeleireiro e empreendedorismo, queremos criar um curso de elevada qualidade e oferecer aos talentosos jovens cabeleireiros do futuro as ferramentas que vão precisar para inovar e reinventar a experiência do consumidor. Para nós, é um tema social: queremos promover esta profissão de beleza, ajudar os jovens no mercado de trabalho e encorajar o empreendedorismo”, justifica Nathalie Roos, presidente da divisão de Produtos Profissionais da L’Oréal.

Desenvolvido em colaboração com o estúdio de inovação Schoolab, além de formação técnica de cabeleireiro, os estudantes vão poder aprender sobre gestão, serviço ao cliente e digital. Depois do curso, os estudantes terão um contrato de estágio, juntando trabalho teórico com formação prática. Os alunos irão passar os primeiros três meses do ano na escola, e nove num salão.