Zoltan Itsvan, antigo jornalista, ex-candidato à presidência dos EUA e defensor acérrimo do transumanismo. À revista Pessoas, explicou qual será o impacto deste movimento na vida como a conhecemos.

O antigo jornalista da National Geographic, Zoltan Istvan, é uma das caras do movimento transumanista nos EUA, e ficou conhecido depois da candidatura às eleições presidenciais em 2016, pelo Partido Transumanista. Este movimento — o transumanismo — defende a evolução do ser humano além dos seus limites físicos, mentais, com recurso à ciência e à tecnologia. Até à data, Zoltan tem desenvolvido as suas ideias em Silicon Valley e, em outubro do ano passado, esteve em Portugal para participar na 4ª edição do Business Transformation Summit, onde explicou o que é ser-se super-humano e antecipou a evolução da condição humana das próximas décadas.

Alguma profissão está a salvo? O que acontecerá ao mundo do trabalho? Em conversa com a Pessoas, Zoltan revelou as convicções dos transumanistas, de que forma querem mudar o mundo e qual será o impacto da evolução tecnológica.

O que é o movimento transumanista?

O transumanismo é um movimento social –– agora com vários milhões por todo o mundo –, que quer usar a ciência e a tecnologia para melhorar o ser humano e a experiência de ser um ser humano, através de implantes cerebrais, fatos exoesqueletos, viagens para fora do Espaço. É ciência e tecnologia radical.

Foi jornalista e também estudou filosofia. Qual a influência destas duas áreas no percurso como transumanista?

Ter sido jornalista possibilitou tornar-me uma figura pública no movimento do transumanismo, porque conhecia muito bem os media. Quando participas num movimento social, o mais importante são os media, para lhe dar tração. A ciência também é muito importante, mas os media são necessários como o primeiro motor em qualquer tipo de movimento social. A Greenpeace também foi lançada por um jornalista.

Qual o impacto da tecnologia – como a que defende o movimento transumanista – terá no futuro do trabalho?

As minhas visões são um bocadinho negras, talvez até perigosas. O microprocessador tem vindo a duplicar em velocidade e a capacidade a cada 18 ou 24 meses. Se isto continuar, há uma grande probabilidade de que os robôs sejam mais inteligentes do que o ser humano normal em 10 ou 20 anos, ou seja, serão melhores do que os humanos em qualquer trabalho. Isto representa um grande desafio, não só para a Europa, América ou Portugal, como para a raça humana.

O que vai acontecer a todo o mercado de trabalho quando os robôs conseguirem executar melhor todos os trabalhos? Em resposta curta, essas empresas provavelmente quererão robôs, porque são mais baratos e mais eficientes. Contudo, como é que as pessoas vão resolver isso? Talvez uma das formas seja usar implantes cerebrais que permitem conectar a mente em tempo real à internet, para que consigas tomar decisões tão rápido como um robô.

Devemos integrar as pessoas nesta mudança, em vez de as substituir diretamente?

Devemos. No entanto, o capitalismo não funciona assim. O capitalismo funciona num sentido de que um conselho consultivo ou um grupo de CEO que tomam decisões, pensarão no que será melhor para os investidores. E se isto significar substituir 90% da força de trabalho por robôs, então isso acontecerá. É por isso que os governos têm de se impor. Apoio o rendimento básico incondicional aplicado quando o teu trabalho é roubado por um robô: o governo dar-te-á um salário com o qual podes viver de forma feliz e poderás continuar a ter uma casa, comida, etc..

Alguma profissão está a salvo?

Não há nenhuma profissão que esteja a salvo. Todos tivemos de usar o fogo para cozinhar, de aprender para ler bem e, todos teremos de fazer download dos nossos cérebros e ligá-los à internet. Todos teremos de fazer essa transição para acompanhar a evolução. Aqueles que escolhem não o fazer, rapidamente serão deixados para trás.

Qual o recado que tem para os líderes?

Os líderes têm de ter muito cuidado para não cair num caminho totalmente capitalista. E isto porque, se dispensas demasiados trabalhadores por causa de robôs e de inteligência artificial, vai acontecer uma revolução. A revolução vai atrasar a sociedade, e isto não teria qualquer vantagem para a ciência e para a tecnologia. O bom seria uma transição equilibrada. Temos uma máquina que nos pode permitir nunca mais trabalhar, mas ao mesmo tempo não queremos acabar com as nossas vidas, com as nossas carreiras.

O problema é que quando as pessoas pensam em inteligência artificial e na era da robótica, consideram-no o próximo ciclo de evolução e não se apercebem que a IA e a fase robótica vão durar cinco, dez, quinze anos no máximo, até que comece outra era.

Quando pensamos em viver 100 ou 200 anos, o conceito de trabalho vai alterar-se irreversivelmente. O que é que o trabalho passa a significar para nós, num mundo em que poderemos viver “para sempre”?

Há algo em que as máquinas e a inteligência artificial nunca poderão ser melhores do que as pessoas, e isso será em qualquer coisa que exija talento artístico. Não julgamos com base no que é racional ou razoável, baseamo-nos em coisas de que gostamos e isso tem origem nas experiências passadas, nas hormonas, em várias coisas. Gostamos do que é estranho e nem sempre gostamos do que é bom para nós. Não quero dizer que nos tornaremos num bando de artistas, mas penso que o ambiente de trabalho vai exigir muito mais criatividade e isso vai transformar-se numa tendência, porque nenhuma máquina poderá superar isso.

Além da criatividade, qual será o nosso papel?

Não há qualquer dúvida de que o nosso papel é desenvolvermo-nos com as máquinas porque, se não o fizermos, seremos deixados para trás enquanto espécie. O problema é que, quando as pessoas pensam em inteligência artificial e na era da robótica, consideram-no o próximo ciclo de evolução e não se apercebem que a IA e a fase robótica vão durar cinco, dez, quinze anos no máximo, até que comece outra era. Cada era torna-se exponencialmente mais rápida. Por isso, a inteligência vai fundir-se com matérias subatómicas. Se não acompanharmos a tecnologia e aquilo em que se está a transformar, vamos tornar-nos formigas comparados com as máquinas.

Os microprocessadores continuarão a ser desenvolvidos e ficarão tão inteligentes que serão um milhão de vezes mais inteligentes do que nós no espaço de 25 anos. Por isso, é crítico que nos tornemos um só com este tipo de tecnologia, mesmo que não gostemos de implantes, ou de tirar o nosso cérebro e colocá-lo dentro de uma máquina.

Quando falamos de avanços tecnológicos, há algum que queira destacar? O que e que já está a ser feito?

Estou a escrever um artigo sobre pessoas que se apaixonam por outras, online e através de realidade virtual, usando dispositivos na cabeça, luvas, fatos, e que conseguem manter relações dessa forma. Muitas vezes, estas pessoas nunca se encontram, não querem encontrar-se, e são normalmente pessoas que têm muita dificuldade em encontrar alguém. Sentem-se confortáveis com esta nova forma de “amor”. E o mesmo acontece com as pessoas que compram robôs e se casam. Este é um bom exemplo de como a cultura humana está a mudar. Nos EUA, preocupávamo-nos com um homem querer casar-se com um homem, mas agora a preocupação é se teremos os mesmos benefícios se casarmos com um robô.

Estes novos robôs… a menos que estejas a um metro de distância, não é possível dizer que não são reais. É preciso mesmo olhar com atenção, porque a pele é a mesma.

Já alguma vez interagiu com algum desses robôs?

Sim, já. Nunca estive apaixonado por um, claro… mas vi-os. Se não falarem e se movimentarem lentamente, é muito difícil distinguir.

Defende-se que precisamos de procurar o nosso lado humano e as nossas características humanas, para não nos perdermos. É o oposto do que o transumanismo defende…

Muitas pessoas me dizem que o grande perigo daquilo que eu promovo é que estamos a falar do fim da humanidade. No entanto, o que as pessoas esquecem é que o ser humano é imperfeito, vai morrer, vai ter cancro, vai continuar a matar-se, fará muitas coisas terríveis e coisas muito belas. Mas independente do que aconteça, ninguém pode dizer que o ser humano é perfeito, mas pode ser melhorado. Esperamos que na era do transumanismo consigamos tirar o melhor do ser humano — o amor, o conhecimento e a curiosidade — e fundi-lo com as máquinas, que não querem matar-se umas às outras, são melhores para a sociedade e com as quais não há desigualdade, pobreza, doença ou morte. Por isso, sim, o nosso objetivo é o fim da humanidade: não é que queiramos matar o ser humano mas sim tirar a melhor parte de nós para nos tornarmos algo ainda melhor.

Qual a tecnologia em que o transumanismo está a apostar mais?

Na minha opinião, a modificação genética é o melhor investimento que está a ser feito atualmente. Podemos reestruturar os componentes genéticos dos seres humanos para nos tornarmos quase como criaturas do Star Wars. É ilimitada. Há um número incrível de possibilidades…

O cérebro e o corpo humano são muito complexos. Tão perfeitos, quanto desconhecidos…Não haverá ainda muito para explorar?

Um dos argumentos que as pessoas usam sobre transumanismo é que não querem perfeição, mas dizer que nos vamos tornar perfeitos é uma ideia louca. Mesmo que fossemos mil vezes mais inteligentes, continuaríamos a ser imperfeitos. Somos apenas um bebé, talvez com um ano de idade agora. Temos muito espaço para melhorarmos e não estamos a falar de perfeição. Esse pode ser um objetivo, mas vamos preocupar-nos com isso quando lá chegarmos. Neste momento, estamos só a falar em acabar com as doenças — para que a humanidade não se elimine nas guerras –, e para que consigamos sair do sistema solar. Há triliões e triliões de galáxias e vivemos numa pequena rocha. Somos capazes de muito mais do que isto.

“Viver para sempre”. O movimento transumanista ambiciona o fim da morte. Este tema traz grandes questões éticas e morais complexas — entre elas a religião, o trabalho. No fundo, a vida como a conhecemos hoje. Talvez tenhamos de deixar algo pelo caminho… o que estaria disposto a perder?

A religião teria de desaparecer. Com isso não quero dizer que é mau acreditar na religião. Eu talvez acredite em Deus, normalmente digo que sou ateu, mas na verdade não sei. Considero que, para nos tornarmos mais religiosos, é do nosso interesse tornarmo-nos mais inteligentes. Talvez só enquanto seres transumanistas poderemos começar a entender a nossa própria espiritualidade. Os transumanistas querem transformar-se em algo parecido com Deus e são capazes de o fazer só para alcançar Deus. A questão é que, atualmente, a religião é definitivamente uma resistência ao avanço da tecnologia. Toda a gente diz que a modificação genética é “o diabo” e não devemos interferir com o ser humano, mas eu penso que o ser humano é algo experimental para ser mexido, para ser redesenhado. A biologia falhou e está a atrasar-nos.

Assim que nascemos, começamos a envelhecer. O próprio desenvolvimento das células cerebrais é, por si só, envelhecimento, mas também é o que possibilita a evolução enquanto seres humanos. Se os transumanistas querem travar o envelhecimento, qual seria a idade ideal para parar de crescer?

O mais importante neste momento é travar o envelhecimento. Se realmente há alguma preocupação com os seres humanos, devíamos dedicar todos os nossos recursos a ultrapassar o envelhecimento biológico, porque é a principal causa de morte no planeta. O principal objetivo tangível do transumanismo é aplicar o dinheiro e recursos em tecnologia anti-aging e para curar todas as doenças.

Em média, os homens são mais inteligentes e mais fortes aos 37 anos. E as mulheres, geralmente, aos 35, 36. Eu recuaria ao meu “eu” de 36 anos, pois era quando me sentia mais forte, mais inteligente e hábil.

A grande questão com o desenvolvimento do cérebro, não é tanto o cérebro mas o aproveitamento do cérebro para a inteligência artificial. É aí que se torna verdadeiramente desafiante. Enquanto jornalista, eu diria que, nos próximos três ou quatro anos, a inteligência artificial será capaz de gerar todos os melhores factos que estou a acabar de lhe contar. O seu trabalho, enquanto jornalista, será torná-los eloquentes e fazê-los soar bem. E, com isto, não digo colocá-los na ordem correta, porque isto poderá acontecer a inteligência artificial. O que será necessário é o toque humano, mais ou menos como quando fazes um capuccino e, no fim, colocas um coração na espuma: isto é algo que uma máquina ainda não consegue fazer e poderá nunca conseguir fazer, porque isto é criatividade, é arte. O estilo da escrita, só o jornalista poderá fazer, mas a recolha dos factos e entrevistas, vai acabar.

Sem morte e sem doenças, também a educação, o conhecimento e o trabalho, sofreriam transformações radicais e, talvez, deixasse de fazer sentido estudar ou trabalhar.

Já tenho este problema com os meus filhos. Tenho um filho de cinco e outro de nove anos. Devo poupar para a universidade deles? Há grandes probabilidades de, na altura que o meu filho estiver na faculdade, já se consiga fazer o download de algum conhecimento. Mesmo que esteja errado, ainda assim, em algum momento do futuro, todos poderemos fazer o download de cinco doutoramentos para os nossos cérebros. Não tenho todas as respostas, mas o que sei é que estas tecnologias estão a ocorrer, estas mudanças vão acontecer, a menos que um asteroide atinja o planeta ou se dê uma guerra mundial. Estamos a chegar a uma era em que, o facto de ir para a faculdade poderá não fazer qualquer diferença. O mundo profissional da raça humana está a chegar ao fim. Desculpe, para a sua revista não soa assim tão bem.

Neste momento, o maior conselho que tenho para qualquer pessoa no mundo é: façam o máximo de dinheiro que conseguirem, hoje.

Em 2016, foi candidato à presidência dos EUA pelo Partido Transumanista. Tendo em conta o seu percurso político, considera que a evolução tecnológica pode ameaçar a democracia?

Há fortes argumentos que defendem que uma máquina consegue tomar melhores decisões para o bem maior de um determinado grupo de pessoas. Ao contrário do trabalho, penso que a democracia pode salvar-se pois é algo que pode ser programado através de algoritmos. Será algo muito fácil de fazer. Não podemos encontrar a melhor democracia através das pessoas, porque as pessoas são imperfeitas. Acho que uma máquina será capaz de dizer: esqueça a direita e a esquerda. Qual é o bem maior, para o maior número de pessoas? Vamos fazer essa escolha.

Como vê o futuro?

Penso que dentro de 15 anos veremos as verdadeiras mudanças radicais. Mas, em dez anos, teremos as primeiras pessoas modificadas geneticamente para parar de envelhecer e os humanos viverão muito mais anos. Não teremos tantos acidentes de viação devido à embriaguez, porque teremos carros autónomos. Teremos um novo líder mundial, e provavelmente será a China. Em dez anos, terão pessoas como eu a cortar braços e a substituí-los por braços robóticos. Eu preferia ter um braço robótico.”

Qual o conselho que deixa para os próximos tempos?

Neste momento, o maior conselho que tenho para qualquer pessoa no mundo é: façam o máximo de dinheiro que conseguirem, hoje. Porque num período de cinco, dez anos, quando a revolução dos robôs começar a acontecer, as economias vão mudar de forma tão drástica que pode não haver hipótese de fazer o dinheiro que se fazia no passado, pois os governos vão ter de se chegar à frente e começar a regular tudo. Quem tiver algum dinheiro, terá dinheiro para o resto da vida, mas quem não tem dinheiro, provavelmente nunca terá oportunidade para o fazer. Não são pensamentos muito positivos, mas são realistas.