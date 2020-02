O FC Barcelona vai aderir ao blockchain. O clube catalão prepara-se para avançar com a emissão de tokens, uma “espécie” de moeda digital, que serão disponibilizados aos fãs. Estes tokens poderão ser, depois, utilizados pelos adeptos para participarem em algumas decisões do clube, avança a Bloomberg (acesso condicionado).

Os tokens, a emitir pelo clube em parceria com a Chiliz, vão estar disponíveis a partir do segundo trimestre de 2020. Assim que forem lançados, estarão disponíveis 40 milhões destes “Barça Fan Tokens”, a um preço de dois euros cada, sendo que a maior parte dos proveitos reverte a favor do FC Barcelona, diz o clube em comunicado.

Ao adquirirem estas “moedas”, os adeptos catalães vão poder, depois, através da aplicação Socios.com participar em inquéritos sobre o dia-a-dia do clube de Camp Nou, bem como ganhar prémios exclusivos caso façam parte desses inquéritos, ou participar em experiências únicas relacionadas com o Barça. Segundo a Bloomberg, podem inclusivamente escolher a música que irá passar no estádio de cada vez que a equipa de Messi marcar um golo.

O FC Barcelona é o nono clube a aderir aos tokens. Além dos catalães vários clubes conhecidos, como, o francês Paris Saint-Germain ou a Juventus, equipa italiana onde joga Cristiano Ronaldo, já tinham aderido à emissão de tokens. “Nós não estamos focados nos adeptos que vão ao estádio. A ideia é atingir 99,9% das pessoas que não vão aos jogos“, aponta Alexandre Drefus, diretor executivo do Socios.com.

Ao mesmo tempo, Josep Pont garante que este acordo permitirá “desenvolver ações de marketing e parcerias inovadoras numa clara aposta na esfera digital, por forma a aproximar o clube dos fãs a nível mundial”, aponta o responsável pela área comercial do FC Barcelona, citado na nota de imprensa.