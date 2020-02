Já é considerada a casa mais cara a ser vendida em Los Angeles, na Califórnia. O CEO da Amazon, Jeff Bezos, pagou 165 milhões de dólares por uma mansão de luxo inserida num terreno com cerca de 360.000 metros quadrados em Beverly Hills, de acordo com o The Wall Street Journal (acesso pago, conteúdo em inglês). Como se não bastassem os campos de ténis e de golfe, aquele que é considerado o homem mais rico do mundo ainda desembolsou 90 milhões de dólares por um lote de terreno na mesma área.

Estas centenas de milhões não foram aplicadas numa propriedade qualquer. Tanto a propriedade como o lote de terreno pertenceram a grandes nomes de Hollywood. O negócio mais recente, de acordo com fontes citadas pelo WTS, foi a propriedade Warner Estate, que pertencia ao magnata e produtor de filmes David Geffen.

Embora não sejam conhecidos detalhes exatos da propriedade, o mesmo jornal avança que esta tem uma área total de cerca de 360.000 metros quadrados, onde está instalada a tal mansão de luxo com mais de 1.260 metros quadrados. A propriedade tem ainda uma casa de hóspedes, piscina, estufas, jardins, um campo de ténis e outro de golfe e foi projetada em 1930 pelo magnata e fundador da Warner Bros, Jack Warner. A mansão conta ainda com várias pinturas de famosos artistas norte-americanos e até inclui um soalho que já pertenceu a Napoleão.

David Geffen adquiriu esta propriedade em 1990 por 47,5 milhões de dólares (43,6 milhões de euros), na altura um valor considerado recorde naquela zona. Agora, os 165 milhões de dólares (151 milhões de euros) pagos por Jeff Bezos voltam a trazer um recorde para o mercado residencial de Los Angeles. O anterior recorde tinha sido batido por Lachlan Murdoch, empresário de media, com a compra de uma propriedade no bairro de Bel-Air por 150 milhões de dólares (137,6 milhões de euros).

Mas os investimentos de Bezos não ficaram por aqui. De acordo com as mesmas fontes citadas pelo WSJ, o CEO da Amazon desembolsou ainda 90 milhões de dólares (82,6 milhões de euros) por um lote de terreno, que pertenceu outrora ao fundador da Microsoft, Paul Allen. Este lote deverá ser usado para fins comerciais da Amazon, uma vez que foi adquirido como “um investimento”.

De acordo com a Forbes, Jeff Bezos é atualmente a pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna avaliada em 131 mil milhões de dólares (120 mil milhões de euros). No início deste ano, o CEO da Amazon comprou três apartamentos em Nova Iorque por cerca de 80 milhões de dólares (73,4 milhões de euros).