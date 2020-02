Há mudanças na administração da Mota-Engil. A construtora de António Mota anunciou que António Martinho Ferreira de Oliveira deixa o cargo de vogal do conselho de administração e que irá ser substituído por Emídio José Bebiano e Moura da Costa Pinheiro.

O anúncio foi feito através de um comunicado publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, nesta quinta-feira, onde é dado conta que “o Sr. Eng.º António Martinho Ferreira de Oliveira apresentou, em 31 de janeiro, a renúncia ao cargo de vogal do Conselho de Administração desta sociedade”.

O mesmo comunicado informa ainda que “em reunião de 12 de fevereiro do referido Conselho, foi deliberado cooptar para vogal, e para o mandato em curso (2018-2021), o Sr. Dr. Emídio José Bebiano e Moura da Costa Pinheiro”.

No seu percurso profissional, Moura da Costa Pinheiro fez, por exemplo, parte da administração de António Domingos quando este assumiu a presidência da Caixa Geral de Depósitos. Saiu do banco público no final de 2016 quando António Domingos renunciou ao cargo de presidente executivo.