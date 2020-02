Mário Centeno não pára de somar boas notícias. Depois de na semana passada ter crescido a possibilidade de fechar 2019 com resultado orçamental melhor do que o previsto, esta sexta-feira ficou a saber-se que o PIB cresceu no ano passado mais do que o Governo previa. O ministro das Finanças abre agora a porta a rever em alta as previsões para a economia que tem de apresentar em abril, quando enviar para Bruxelas o Programa de Estabilidade.

“Quando em abril apresentarmos o Programa de Estabilidade vamos refletir toda a informação que temos. Esta é uma atualização positiva no sentido ascendente do crescimento e vai ser refletida nesses números”, disse Mário Centeno numa conferência de imprensa para reagir aos dados publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No Orçamento do Estado para 2020, que entregou no Parlamento a 16 de dezembro, o Governo tinha previsto que o PIB crescesse este ano 1,9%, o mesmo que em 2019. O crescimento do ano passado superou a meta de Centeno, que pode agora melhorar a projeção para 2020.

O ministro das Finanças destacou o comportamento da economia portuguesa na reta final do ano passado bem como a convergência face à zona euro e a União Europeia. No quarto trimestre de 2019, o PIB cresceu 0,6% face aos três meses anteriores, “seis vezes mais do que na Zona Euro”, sublinhou o governante, salientando que também na comparação das taxas de variação homólogas Portugal cresceu acima do observado no espaço do euro e da UE.

Mário Centeno notou o “resultado muito forte das exportações no quarto trimestre” e chamou a atenção para o facto de esta evolução acontecer “num contexto difícil de tensões comerciais a nível mundial”. “As exportações cresceram muito mais do que as importações”, disse Mário Centeno.

(Notícia em atualização)