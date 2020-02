CGD envia carta de 32 páginas a clientes das contas low cost

Os clientes com serviços mínimos bancários da Caixa Geral de Depósitos (CGD), estão a receber uma carta com 32 páginas a informá-los sobre as “condições gerais de abertura de conta”. De acordo com o Correio da Manhã (acesso pago), este documento está a preocupar, sobretudo, os clientes mais idosos que não percebem o porquê da carta.

O documento com 92 cláusulas apresenta, entre outros, informações sobre meios de movimentação, bem como formas de reclamação. E explica também que as comissões nestas contas não podem representar anualmente “um valor superior a 1% do indexante dos apoios sociais”, mas não refere que, no início do ano, a CGD passou a cobrar pela conta de serviços mínimos bancários — isenta quem receba menos de 635 euros mensais.

Ao CM, fonte do banco público explica que o envio deste documento “decorre de uma obrigação regulatória imposta à Caixa”, acrescentando que não há alterações nem à conta nem aos serviços associados.