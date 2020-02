Há quanto tempo não vai ao Instagram? Se deixou passar algum tempo desde a última “visita”, vai perder muitas publicações das pessoas que segue nesta rede social do Facebook. Mas isso pode, em breve, vir a mudar. De acordo com o TechCrunch (conteúdo em inglês), a rede social está a testar a hipótese de se consultarem os “mais recentes”, embora de uma forma ligeiramente diferente.

Esta ferramenta está a ser estudada na forma de um pop-up quer permitirá aos utilizadores acederem a uma área onde poderão ver os “posts mais recentes”. Por enquanto, essa opção ainda não está disponível mas, caso venha a ser lançada, poderá deixar contentes os utilizadores que não querem perder nada ou que querem saber o que está a acontecer naquele exato momento.

Estes testes do Instagram foram descobertos pelo engenheiro Jane Manchun Wong. “Bem-vindo de volta! Veja os posts de [nomes das pessoas que você segue] e nove outros”, lê-se no pop-up que será apresentado aos utilizadores. Se estes clicarem em “ver posts”, serão encaminhados para um ecrã separado onde verão os posts mais recentes do feed.