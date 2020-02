Portugal prepara-se para atingir um recorde de produ√ß√£o de azeitona para azeite. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estat√≠stica (INE), a campanha ole√≠cola ser√° ‚Äúmuito positiva‚ÄĚ, isto ao mesmo tempo que a dos cereais vai cair para m√≠nimos hist√≥ricos.

‚ÄúAs previs√Ķes agr√≠colas, em 31 de janeiro, apontam para uma produ√ß√£o historicamente elevada de azeitona para azeite, de mais de 940 mil toneladas, a maior desde 1941. Os rendimentos em azeite tamb√©m dever√£o aumentar, o que permite antever um balan√ßo muito positivo para esta campanha ole√≠cola‚ÄĚ, refere o INE.

Com a colheita ‚Äúpraticamente conclu√≠da‚ÄĚ, a produ√ß√£o de azeitona para azeite dever√° registar um aumento de 30% face √† campanha de 2018, tendo decorrido ‚Äúde forma distinta‚ÄĚ nas duas principais regi√Ķes produtoras: Alentejo e Tr√°s-os-Montes.

Ao mesmo tempo que a azeitona para azeite brilha, no caso dos cereais de inverno, e numa altura em que as sementeiras est√£o ‚Äúpraticamente conclu√≠das‚ÄĚ, a produ√ß√£o dever√° encolher. O INE estima, ‚Äúpelo s√©timo ano consecutivo, uma redu√ß√£o da √°rea instalada de cereais de inverno, nomeadamente no trigo mole e aveia (-5%), no triticale e cevada (-10%) e no trigo duro (-15%)‚ÄĚ.