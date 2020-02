Autoeuropa prestes a atingir os três milhões de carros

A fábrica da Autoeuropa em Palmela produziu 2.941.955 automóveis desde que abriu, em 26 de abril de 1995. Com um ritmo de produção de 900 carros por dia, a fábrica do grupo Volkswagen em Portugal está prestes a chegar aos três milhões de unidades produzidas, o que poderá acontecer já em abril, e quer apostar na produção do T-Roc, avança o Dinheiro Vivo (acesso livre).

Entre os principais objetivos do investimento da fábrica está o aumento da produção do SUV T-Roc, já a partir de meados deste ano. Nesse contexto e para manter a linha de produção a funcionar, o grupo vai investir 103 milhões de euros durante 2020. “Estamos a aumentar a capacidade de produção do T-Roc. Por agora, conseguimos produzir 32 T-Roc por hora. Devido à grande procura do mercado, estamos a investir para passar a produzir 45 T-Roc por hora no verão“, disse Miguel Sanches, diretor-geral da fábrica, citado pelo Dinheiro Vivo.

Além disso, a fábrica do grupo Volkswagen em Portugal anunciou que vai reduzir a produção de montagem dos monovolumes Volkswagen Sharan e Seat Alhambra. No ano passado, a Autoeuropa produziu 256.878 unidades, mais 16,3% face a 2018).