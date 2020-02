No último dia da semana há boas notícias para os trabalhadores da fábrica da PSA em Mangualde, que também vão ser abrangidos pelos bónus salariais que a empresa vai oferecer depois dos lucros recorde. Na banca, é notícia os lucros de 170 milhões que o banco “bom” do Novo Banco, mas também a equipa de detetives que a instituição contratou para seguir o ex-gestor da Ongoing.

Bónus da PSA vão chegar aos trabalhadores de Mangualde

O Grupo PSA vai dar mais dinheiro aos acionistas, depois dos bons resultados alcançados no ano passado. Ao mesmo tempo, a fabricante de automóveis liderada por Carlos Tavares prometeu um bónus para os trabalhadores, prémio esse que vai chegar também aos colaboradores em Portugal. “Os prémios são pagos quer na área comercial quer na industrial”, diz fonte oficial da PSA. Ou seja, chegarão também à fábrica de Mangualde. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Banco “bom” do Novo Banco com lucro de 170 milhões

O Novo Banco vai apresentar um prejuízo consolidado de cerca de 1.000 milhões em relação a 2019. É com base neste valor que a instituição liderada por António Ramalho se prepara para pedir mais 1.037 milhões de euros ao Fundo de Resolução. Contudo, olhando apenas para o banco “bom”, a instituição deverá revelar um resultado positivo no valor de 170 milhões. Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago)

Novo Banco contrata detetives para seguir ex-gestor da Ongoing

O Novo Banco contratou equipas especializadas, em que se incluíram investigadores privados, para o levantamento de todos os bens que pudessem ser associados a Nuno Vasconcellos, ex-gestor da Ongoing que rumou ao Brasil. Em causa está a tentativa do banco recuperar parte das dívidas que a empresa deixou por pagar, créditos esses que chegaram a ser incluídos no Projeto Nata II, uma carteira avaliada em 3,3 mil milhões de euros. O Fundo de Resolução impediu a inclusão destes créditos na venda realizada. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago)

Contas do PSD penhoradas por falta de pagamento a serralheiro

A história remonta a 2017, ano em que o PSD foi condenado a pagar 6.670 euros a um serralheiro por estruturas de cartazes para as eleições autárquicas em São Pedro do Sul, em Viseu. O partido queria que o candidato e o mandatário financeiro local assumissem a dívida, mas o Tribunal da Relação de Coimbra considerou que estes agiram com poderes de representação do partido. Agora, as contas do PSD estão penhoradas pelo facto de esse pagamento ainda não ter acontecido. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (link indisponível)

Burla de dois milhões em apostas no Placard feita num café fechado

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa perdeu, em apenas quatro dias, cerca de dois milhões de euros. E tudo devido a um golpe. O caso aconteceu num café em Odivelas, depois de os donos decidirem vender as quotas da sociedade. Apareceram interessados que quiseram de imediato fechar negócio e, três dias depois, foram registados cerca de dois milhões de euros em apostas do Placard. O dinheiro acabou levantado da conta da empresa e, desde então, mais nada se sabe dos novos donos. Leia a notícia completa no Público (acesso pago)