Bankinter e BCP já revelaram que pretendem olhar para o dossiê Novo Banco quando a instituição for colocada no mercado. António Ramalho recebe o interesse com “grato prazer” porque demonstra que o trabalho está a ser bem feito. Ainda assim, lembra que há muitos que chegam agora “atrasados”.

O presidente do Novo Banco começou por dizer que um eventual processo de venda não lhe diz respeito, sendo um “assunto dos acionistas” e que o seu objetivo para este ano é “limpar o banco”. O Lone Star detém 75% da instituição, enquanto os outros 25% são detidos pelo Fundo de Resolução.

Ainda assim, António Ramalho vê com “grato prazer” o interesse já manifestado por Bankinter e BCP, que já disseram publicamente que vão olhar para o Novo Banco quando for colocado à venda.

Para António Ramalho, é um sinal de que está a fazer um bom trabalho na gestão do banco até porque, em 2017, quando o Banco de Portugal procurava um comprador para a instituição que nasceu da resolução do BES, mais “nenhum banco ou soube, ou pôde ou quis” comprar o Novo Banco. Em outubro de 2017, foi anunciada a venda ao fundo americano por 1.000 milhões de euros.

“Isto satisfaz a administração de um banco”, completou o presidente do Novo Banco. Isto antes de fechar o assunto dizendo que “há bastantes pessoas a chegar atrasadas”.