A Herdade Maria da Guarda, em Serpa, tornou-se a primeira Pequena e Média Empresa (PME) do setor agrícola a fazer uma emissão de dívida. Em comunicado, a herdade refere que emitiu 2,5 milhões de euros junto do BCP, com desconto de 4% e juros de 1% ao ano.

O processo de emissão de dívida aconteceu este domingo, tendo a herdade solicitado ao BCP a “organização e montagem desta emissão de obrigações feita em colocação privada (private placement)”, estando destinada “apenas a investidores profissionais”.

De acordo com o proprietário desta herdade, citado em comunicado, a operação “já tem pedidos de subscrição superiores ao montante de obrigações disponível” mas, mesmo que haja “muitas solicitações”, não há intenções de aumentar a emissão, que “funcionará apenas como teste ao mercado”.

O objetivo deste empréstimo obrigacionista é “financiar as novas plantações de olivais e a aquisição de terra feitas no decorrer do último ano, substituindo o financiamento bancário”, isto numa empresa que colhe e transforma cerca de dez milhões de quilos de azeitona em azeite por ano.

A Herdade Maria da Guarda foi uma das primeiras empresas olivicultoras que, em 2005, inovou ao investir em Olival Moderno, refere o documento. Após décadas dedicada a culturas anuais de sequeiro, com apenas dois colaboradores, a propriedade foi transformada numa herdade com cerca de 700 hectares, passando a contar com quase 40 funcionários.

“Este é, de facto, um setor que, com a mecanização e investimento, criou milhares de postos de trabalho estáveis no interior, atraindo jovens e retendo talentos”, continua o proprietário, João Cortez de Lobão, acrescentando que “a possibilidade de rega e o esforço da inovação demonstram que o setor em Portugal soube criar uma vaga de empresários agrícolas de referência mundial”.

Com quase 250 anos de existência, a Herdade Maria da Guarda destina toda a sua produção à exportação. Com 1,3 milhões de oliveiras plantadas, a herdade produz dois milhões de quilos de azeite, o equivalente a 2% da produção nacional.