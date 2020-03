As vendas de automóveis em Portugal aumentaram 5% em fevereiro, para 23.038 carros, face ao mesmo período do ano passado, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Ainda assim, o número de carros vendidos em 2020 continua negativo, já que nos primeiros dois meses do ano regista-se uma quebra homologa de 1,3%.

Em fevereiro, “foram matriculados em Portugal 20.263 automóveis de passageiros novos, ou seja, mais 7,4% do que no mês homólogo do ano anterior“, aponta o comunicado divulgado esta segunda-feira pela ACAP, salientando que no que toca aos ligeiros de mercadorias verificou-se uma “evolução desfavorável”, tendo decrescido 5,2% face a 2019 para 2.484 unidades vendidas.

Olhando para os pesados, os números são ainda mais negativos que os dos comerciais ligeiros. As vendas dos pesados de mercadorias caíram 39,3% para 232 veículos vendidos no segundo mês do ano. Os pesados de passageiros registaram uma quebra de 28,9% para 59 unidades.

No global, as vendas cresceram 5%, mas o saldo no ano continua negativo. Apesar de desde o início do ano terem sido colocados em circulação 40.542 novos veículos, o número de automóveis vendidos continua negativo, representando menos 1,3% face ao período homólogo de 2019, refere a ACAP.

Em termos acumulados, todos os segmentos apresentam saldo negativo, menos os ligeiros de passageiros que com a recuperação registada no segundo mês deste ano passaram, no total de 2020, para positivo. Segundo a ACAP, foram vendidos 34.686 ligeiros de passageiros, um aumento de 0,4% face ao mesmo período do ano passado.