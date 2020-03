O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), Jerónimo de Sousa, saúda a decisão do Governo, considerando que não poderia existir “tratamento desigual” relativamente ao pagamento dos salários do setor público e privado que estivessem em isolamento devido ao coronavírus, mas quer que o Estado assegure ainda o pagamento do subsídio de alimentação.

“Ninguém entenderia um tratamento desigual só porque são trabalhadores do setor do público e do privado“, disse Jerónimo de Sousa, em declarações transmitidas pela RTP 3, acrescentando que “não pode ser condição para prejudicar os salários”. E sublinha que “os trabalhadores ficam retidos em casa, mas come”. O Governo “não pode ter dois pesos e duas medidas”, atirou o secretário-geral do PCP.

A portaria a publicar pelo Governo define que a Segurança Social assumirá o pagamento integral do salário dos trabalhadores que forem colocados em isolamento devido ao perigo de contágio do coronavírus, logo a partir do primeiro dia, quer sejam funcionários do setor privado ou do público, sendo que as baixas têm sempre que ser determinadas pelas autoridades de saúde.