5 coisas que vão marcar o dia

Com o coronavírus a propagar-se, os mercados continuarão sob tensão. Tanto os de ações como o de dívida, bem como o das matérias-primas, num dia em que deverá ser revelado um novo corte de produção de petróleo por parte da OPEP. Ainda esta quinta-feira, termina a primeira ronda de negociações entre a UE e o Reino Unido sobre as relações futuras após o Brexit. E em Portugal, o Governo vai apresentar o Plano de Ação para a Transição Digital.

OPEP reúne-se para discutir reações ao coronavírus

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e aliados vão reunir esta quinta-feira para discutir as reações ao coronavírus. As expectativas apontam para um corte significativo na produção para estabilizar os preços do barril de petróleo nos mercados internacionais e, segundo a Reuters, em cima da mesa estará a redução da produção em mais 600 mil barris por dia a partir do segundo trimestre.

Governo apresenta Plano de Ação para a Transição Digital

O Governo vai apresentar esta quinta-feira o Plano de Ação para a Transição Digital, um projeto que se foca na “qualificação e capacitação das pessoas”, de forma a que as empresas transformem “os seus processos de forma mais acelerada” e a administração pública possa ser “mais eficiente e transparente”, disse o ministro da Economia.

Brexit: Termina ronda de negociações entre UE e Reino Unido

Termina esta quinta-feira a primeira ronda negocial entre a União Europeia e o Reino Unido sobre as relações futuras após a saída do país do bloco comunitário (Brexit) a 31 de janeiro e que têm de estar concluídas até final do ano, altura em que termina o chamado “período de transição”. As rondas negociais serão realizadas alternadamente em Bruxelas e em Londres.

Eurostat publica dados sobre PIB per capita regional

O Eurostat vai publicar esta quinta-feira dados sobre o PIB per capita regional em 2018. Os dados de 2017 mostram que o PIB per capita nacional correspondia a 77% da média da União Europeia (UE), com destaque para Lisboa que ficou 100% acima da média da UE. Ainda naquele ano, de todos os Estados-membros, destaque para o centro de Londres (Inner London-West) onde este indicador correspondia a 626% da média da UE.

Chega ao fim a negociação dos direitos da Cofina

A Cofina está no mercado para aumentar o capital. A operação, reservada a acionistas, arrancou já no final de fevereiro, terminando esta quinta-feira a negociação dos direitos que permitem subscrever as novas ações da empresa que vai comprar a TVI. Ao mesmo tempo arranca o período de receção de ordens da oferta particular, terminando este a 11 de março.