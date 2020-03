A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e aliados preparam um corte significativo na produção para estabilizar os preços do barril de petróleo nos mercados internacionais por causa do impacto do coronavírus.

Em cima da mesa estará a redução da produção em mais 600 mil barris por dia a partir do segundo trimestre, segundo fontes citadas pela Reuters. Menos oferta de petróleo levará a um aumento dos preços. Alguns países como a Arábia Saudita estão a pedir cortes na produção ainda mais drásticos, na ordem do milhão de barris diários.

Adicionalmente, os principais produtores deverão prolongar os atuais cortes na produção até final do ano. A OPEP e outros países produtores como a Rússia (conhecido como a OPEP+) já tinham decidido cortar 2,1 milhões barris por dia desde o início do ano até final de março. Querem agora prolongar por mais nove meses. As medidas estão a ser discutidas esta semana em Viena, na Áustria, onde a OPEP está sediada.

“Vamos discutir a possibilidade de um novo corte substancial ao eliminar do mercado quantidades que não estão a ser consumidas devido ao coronavírus”, disse o ministro do Petróleo da Argélia que preside à OPEP, Mohamed Arkab, citado pela Reuters.

Esta reunião surge depois de os preços do ouro negro terem afundado nas últimas semanas. O surto do coronavírus provocou o fecho de muitas fábricas na China, suspendeu a produção em fábricas em todo o mundo e reduziu o número de viagens internacionais. Perante o abrandar da economia, a procura petrolífera caiu, pressionando as cotações da matéria-prima nos mercados.

Em fevereiro, o preço do crude afundou 13%. Desde o início do ano já cai mais de 20%. Está a cotar atualmente nos 47,49 dólares, quando há dois meses estava nos 61 dólares. O Brent também regista uma desvalorização acentuada, de mais de 20% desde o início do ano, estando a negociar nos 52,38 dólares por barril.