5 coisas que vão marcar o dia

São já nove os casos confirmados de coronavírus em Portugal. Esta sexta-feira haverá novo balanço por parte da Direção-Geral de Saúde, que espera que o número de doentes por Covid-19 aumente. Por causa do novo vírus, a OPEP+ decide cortes na produção de petróleo para estabilizar os preços. No Parlamento, os deputados vão decidir as audições no âmbito das comissões da banca. Entretanto, no plano judicial, prossegue o debate instrutório da Operação Marquês, que conta com 28 arguidos, entre os quais José Sócrates e Ricardo Salgado. Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a Global Compact Network e a Euronext Lisbon assinalam o dia com o “Ring the Bell for Gender Equality”.

Balanço do coronavírus em Portugal

Foi na segunda-feira que as autoridades de saúde confirmaram os primeiros casos do novo coronavírus em Portugal. Em cinco dias o número de infetados pelo Covid-19 subiu para nove. Com o evoluir da epidemia, a Direção-Geral da Saúde espera que mais casos surjam nas próximas semanas.

OPEP+ decide cortes na produção

A OPEP vai propor um corte adicional da produção de 1,5 milhões de barris por dia, isto devido ao impacto do surto do novo coronavírus. A proposta será apresentada à Rússia e a outros países produtores que não integram aquele cartel. Esta medida visa estabilizar os preços do ouro negro, que já desvalorizam mais de 20% desde o início do ano por causa a epidemia do Covid-19.

Parlamento fixa lista de audições para as comissões bancárias

A Comissão de Orçamento e Finanças decide quais as entidades irão ser ouvidas e quais deverão contributos no âmbito das comissões bancárias. Os deputados daquela comissão vão ainda definir a calendarização dos trabalhos sobre este tema que visa travar ou limitar os bancos na cobrança de algumas comissões.

Prossegue debate instrutório da Operação Marquês

A Operação Marquês — que conta com 28 arguidos (19 pessoas e 9 empresas), entre os quais o ex-primeiro-ministro José Sócrates, Ricardo Salgado, o empresário e amigo de Sócrates Carlos Santos Silva e altos quadros da Portugal Telecom — prossegue com o debate instrutório no Campus da Justiça, em Lisboa. O caso está relacionado com crimes de corrupção, ativa e passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal.

Bolsa toca sino pela igualdade de género

A propósito do Dia Internacional da Mulher, celebrado no domingo, a Global Compact Network e a Euronext Lisbon assinalam o dia com o “Ring the Bell for Gender Equality” em Lisboa no âmbito de uma iniciativa a nível mundial. O evento vai contar com a presença e intervenção da secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro. Seguir-se-á uma mesa redonda para abordar o tema “Women in Tech” com Manuel Bento (Euronext Technologies), Paula Panarra (Microsoft), Maria João Carioca (CGD) e Daniel Traça (Nova School of Business and Economics).