Nova baixa no Conselho de Administração do Montepio. Numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco anuncia que o administrador Carlos Leiria Pinto renunciou “ao cargo de vogal executivo”, com efeito a partir de 31 de março.

Segundo a nota, Carlos Leiria Pinto estará a caminho de funções numa nova empresa. Tinha entrado no Montepio no início de 2018, vindo do Banco Mundial.

“O Conselho de Administração agradece o trabalho desenvolvido […] no cumprimento das funções exercidas nesta instituição e formula os votos das maiores felicidades no novo desafio profissional que comunicou ir abraçar em breve”, acrescenta a Caixa Económica.

Esta é a segunda baixa no board do Montepio em poucos meses. Luís Guimarães tinha saído no início de setembro, alegadamente em rota de colisão com Carlos Tavares, então presidente e atual chairman.

A renúncia de Carlos Leiria Pinto acontece no mês em que a associação mutualista que detém o banco deve apresentar as contas referentes a 2019. Ora, como noticiou o ECO, a associação está sob pressão do auditor para rever em baixa o valor do Banco Montepio, de 1.880 milhões para 1.000 milhões de euros.

