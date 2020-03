QSP Summit adiada para junho por causa do coronavírus

É uma das maiores conferências de gestão e marketing da Europa, mas nem isso impediu que fosse, assim como muitas, prejudicada pelo surto de coronavírus. A 14.ª edição do QSP Summit, que iria decorrer a 276 e 27 de março no Porto, foi adiada para 18 e 19 de junho, de forma a “garantir a segurança de todos os oradores e participantes”, anunciou a organização esta segunda-feira.

Lamentando “qualquer inconveniente” e referindo que “a saúde de todos é a prioridade”, a organização da QSP Summit justifica este adiamento com a importância de “garantir a segurança de todos os oradores e participantes, tendo em conta as preocupações globais em relação ao atual surto de coronavírus e a sua evolução em Portugal e no mundo”.

Em comunicado, lê-se que o evento foi reagendado para os dias 18 e 19 de junho, igualmente na Exponor, no Porto, estando a cerimónia de abertura privada marcada para dia 17, no Super Bock Arena — Pavilhão Rosa Mota, “com ainda mais força para encarar o tema” deste ano, “que é agora mais atual que nunca” — “Facing The Unknown“.

A edição deste ano vai contar com a presença de oradores como Vítor Bento, presidente da SIBS, Paula Amorim, do Grupo Amorim, James Hunt, vice-presidente da CNN International Commercial, Phil Robinson, head of data science & insights do Bloomberg Media Group.