Depois de fortes quedas por causa do coronavírus, um crash no petróleo veio lançar o pânico nos mercados a nível global. Com as cotações da matéria-prima a afundarem, os investidores começaram a desfazer-se dos títulos em carteira, ditando quedas acentuadas na generalidade dos mercados acionistas.

Se nas últimas semanas o “vermelho” dominou os ecrãs de negociação, o arranque desta semana foi negro. Fortes quedas abalaram os índices da Ásia aos EUA, passando pelas bolsas do Velho Continente.

Castigadas pela queda de mais de 30% das cotações do petróleo, as empresas do setor registaram quedas entre 20% e 60%, levando os índices europeus a registarem trambolhões de 5%, 6% e 7%, com o Stoxx 600 a entrar em bear market.

Perceba, neste vídeo, o que está a acontecer nos mercados. Steven Santos, do BiG, explica a tempestade perfeita que está a ser vivida, mas também deixa algumas pistas sobre o que poderá acontecer nos próximos dias. E como proteger-se das quedas.