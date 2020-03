A Indico Capital Partners, o maior fundo de capital de risco privado português anunciou a chegada a Espanha e a abertura de um novo escritório, bem como a contratação de um investidor experiente em venture capital. O objetivo é dar resposta à crescente procura por parte de empresas que se querem tornar globais a partir de Espanha.

“Os resultados do fundo, que traduz o ecossistema nacional de alguma forma, só se conhecerão ao longo da próxima década, mas continuaremos a apoiar as empresas mais promissoras de Portugal prioritariamente e agora também as de Espanha”, sublinhou Stephan Morais, general managing partner da Indico Capital Partners, ao expressar o agradecimento público aos investidores. Em outubro do ano passado, o responsável já tinha feito um balanço positivo do primeiro ano de atividade do fundo — lançado nem janeiro — e destacado a crescente procura por parte de empresas espanholas.

Criado em janeiro de 2019, o fundo de capital de risco tinha 54 milhões de euros comprometidos e conseguiu superar esse valor no primeiro ano de atividade, com mais de 40 investidores de 12 países. Na sua maioria, o capital veio de fundos de investimento, gestoras de fortunas, instituições de ensino, fundos de pensões, famílias e investidores individuais para ser aplicado em empresas de tecnologia disruptiva.

No total, a equipa de gestão composta por Stephan Morais, Cristina Fonseca, cofundadora e Ricardo Torgal, investiu um total de 17 milhões de euros em nove empresas, o que gerou um investimento superior a 205 milhões e permitiu criar mais de 600 postos de trabalho.

Lançado pela Indico Capital Partners, o Indico Capital Partners VC I é o primeiro fundo de venture capital português e privado, focado em investir nas fases iniciais de startups tecnológicas. O fundo tem como objetivo identificar, investir e capitalizar as startups ibéricas mais promissoras e investe entre 150 mil e 5 milhões de euros por empresa.