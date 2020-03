Sobe para 31 número de infetados por coronavírus em Portugal

São já 31 os casos de coronavírus confirmados em Portugal, avança a TVI. Do total, a maior parte pacientes estão na região Norte do país, numa altura em o ministério da Saúde decidiu encerrar escolas, universidades e suspender as visitas a hospitalares, lares e prisões na região.

O novo caso trata-se da mãe de uma adolescente de Portimão contagiada com Covid-19, confirmou o presidente da Câmara de Portimão à estação de televisão.

(Em atualização)