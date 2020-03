Com o desenvolvimento do surto do novo coronavírus, a Apple decidiu deixar alguns conselhos aos donos de iPhones, diz o The Wall Street Journal (conteúdo em inglês). Mas essas recomendações estão a causar algumas incertezas. Isto porque, até agora, a empresa desaconselhava o uso de toalhetes desinfetantes para limpar estes e outros dispositivos da marca mas, agora, atualizou o site e, afinal, já recomenda a utilização destes produtos.

Anteriormente, o site da Apple desaconselhava o uso de produtos de limpeza, justificando que estes podiam danificar o revestimento especial nos ecrãs que permitem ler as impressões digitais. Mas agora, a empresa fundada por Steve Jobs atualizou essas informações, afirmando não haver problema em usar toalhetes desinfetantes para limpar o iPhone e outros aparelhos.

Esta atualização de informações acontece numa altura em que as pessoas estão mais preocupadas em manter as mãos e os aparelhos eletrónicos limpos e desinfetados, à medida que o coronavírus se espalha pelo mundo. Ainda assim, a empresa desaconselha o uso de produtos de limpeza diretamente na tela e recomenda desligar o dispositivo primeiro.