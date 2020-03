Se visitar as Lojas de Cidadão nos próximos tempos, não estranhe se ouvir um aviso sonoro a informar os utentes sobre os comportamentos adequados para evitar a propagação do novo coronavírus em Portugal. Esta é uma das medidas incluídas no plano de contingência preparado pela Agência para a Modernização Administrativa (AMA) para estes espaços.

O aviso, que será emitido com regularidade, deverá conter a seguinte mensagem: “Considerando a atual situação de risco de propagação do coronavírus em locais de grande concentração de pessoas, a unidade de gestão informa os senhores utentes da necessidade de alterar alguns comportamentos. Aconselha-se que nos atendimentos se evite, o mais possível, contactos físicos, designadamente apertos de mãos ou outros cumprimentos que impliquem este tipo de contacto. Aconselha-se ainda aos trabalhadores e utentes que guardem uma distância mínima de segurança, utilizem lenços de papel em caso de espirro ou acesso de tosse e os despejem nos caixotes assinalados para o efeito”.

No plano de contingência, a AMA assegura ainda que será distribuída “solução antissética de base alcoólica, em locais específicos, destinada à desinfeção das mãos” e deverão ser definidas, em cada loja, áreas de isolamento para as quais redirecionar os casos suspeitos. “Este espaço destinar-se-á a evitar ou restringir o contacto direto de pessoas com sintomas quando tal seja detetado”, é explicado.

A área de isolamento deve ter, de resto, ventilação natural (ou ventilação mecânica), revestimentos lisos e laváveis, um telefone, uma cadeira ou marquesa, um contentor de resíduos, um kit com água e bolachas, solução antisséptica de base alcoólica, toalhetes de papel, termómetro, luvas descartáveis e máscaras cirúrgicas.

A AMA avisa, além disso, que é importante articular com as entidades que têm presença nas Lojas do Cidadão sobre que procedimentos deverão ser adotados para a recolha de dados biométricos.

No plano de contingência, a AMA admite ainda que, consoante a evolução do surto em causa, poderão ser suspensas temporariamente atividades e deslocações que não sejam absolutamente necessárias para a prossecução do interesse público.

Esta terça-feira, o Sindicatos dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN) pediu à ministra da Justiça que as Lojas do Cidadão encerrem como forma de prevenção. “Sabendo, que estando encerrados os serviços em Felgueiras e Lousada, não tem o Governo, nas pessoas da ministra da Saúde e da ministra da Justiça, o discernimento necessário para concluir de que as pessoas de Felgueiras e Lousada com necessidades em efetuar os mais diversos pedidos de natureza administrativa vão, imediatamente, circular para a periferia, concretamente para Penafiel, Paços de Ferreira; Guimarães; Paredes, Valongo, Ermesinde, Maia; Porto, Vila Real, pelo que estas Conservatórias, Lojas do Cidadão e Nascer Cidadão deverão ser encerradas”, defende o STRN em comunicado.

Até ao momento, o novo coronavírus já fez mais de quatro mil vítimas mortais e infetou mais de 115 mil pessoas. Em Portugal, há atualmente 41 casos confirmados.