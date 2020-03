Nas últimas 24 horas, morreram em Itália 168 pessoas infetadas com o novo coronavírus, avança o jornal La Stampa (conteúdo em italiano). Esta atualização eleva para 631 o número total de vítimas mortais naquele país.

Os números do surto de coronavírus em Itália continuam a crescer e, esta segunda-feira, o Governo de Giuseppe Conte decidiu mesmo estender a quarentena a todo o país, permitindo as deslocações apenas em casos necessários. Os dados mais recentes, anunciados esta terça-feira pelo Comissário para a Emergência de coronavírus, Angelo Borrelli, dão conta de 8.514 casos infetados no país, um aumento de 529 em apenas um dia.

Desde ontem ocorreram 168 novas mortes relacionadas com o coronavírus, 135 das quais na zona de Lombardia, no norte do país, elevando para 631 o número total de pessoas que já morreu devido a este surto. Ainda desde ontem, o número de pessoas sob tratamento intensivo passou para 877. Das 10.149 pessoas que já foram infetadas (contando com vítimas e com aquelas que já recuperaram), 1.004 já recuperaram.

Esta segunda-feira, o primeiro-ministro italiano anunciou um alargamento da quarentena decretada à zona norte de Lombardia a todo o país. “Toda a Itália será uma área protegida”, disse Conte, em conferência de imprensa, citado pelo jornal italiano. “As viagens por todo o país serão evitadas, a menos que haja razões comprovadas de trabalho ou em casos de necessidade e de saúde”, afirmou.

Após esta decisão, o Governo português decidiu suspender todos os voos de e para Itália. A suspensão inicial, anunciada esta segunda-feira, previa apenas as regiões mais afetadas daquele país, mas esta terça-feira, foi anunciado um alargamento a todo o país.

(Notícia atualizada às 17h56 com mais informação)