Depois de ter anunciado a suspensão dos voos entre Portugal e as regiões mais afetadas pelo coronavírus em Itália, o Governo português decidiu alargar o impedimento a todas as viagens aéreas rumo aquele país. Suspensão entra em vigor a partir do início desta quarta-feira e prolonga-se até 24 de março.

“A monitorização constante da evolução da epidemia e perante a decisão de Itália de colocar todo o país de quarentena, foi decidido alargar esta medida, com um novo despacho a estender esta suspensão a todas as regiões de Itália a partir das 00h00 de 11 de março e pelo mesmo período de 14 dias. (24 de março)”, diz um comunicado do gabinete do ministro das Infraestruturas, Nuno Pedro Santos, enviado às redações na tarde desta terça-feira.

O Governo português vem assim alargar a suspensão que já tinha determinado na segunda-feira para os voos entre Portugal e as regiões de Itália Emilia Romanha, Piemonte, Lombardia e Veneto, as mais afetadas pelo surto.

No comunicado disponibilizado esta terça-feira, esclarece ainda as exceções a esta suspensão. “Os despachos não são aplicáveis a aeronaves do Estado, voos para transporte exclusivo de carga e correio, bem como a voos de caráter humanitário ou de emergência médica e a escalas técnicas para fins não comerciais“, especifica em linha com o que estabelecia a suspensão anterior.

“Trata-se de uma medida de prevenção e em nome da proteção da saúde pública“, conclui o gabinete do ministro Nuno Pedro Santos.

(Notícia atualizada às 18h08)