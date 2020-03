Apesar de ter negociado no verde quase toda a sessão, a bolsa de Lisboa acabou por ceder. O PSI-20 encerrou com perdas de 0,7%, nesta terça-feira, que vêm somar-se ao trambolhão de quase 9% que na segunda-feira “roubou” cinco mil milhões de euros ao valor do PSI-20. O índice português acompanhou os pares europeus, com o setor da energia a pressionar.

O PSI-20 desvalorizou 0,7%, para os 4.237,23 pontos, com sete títulos em terreno negativo e os restantes 11 em alta. Já o Stoxx 600 — índice que agrega as principais capitalizações bolsistas do Velho Continente – perdeu 0,9%. Mas o principal destaque negativo vai para o recuo de 3% da bolsa de Milão, naquele que é o primeiro dia de quarentena nacional naquele país como forma de tentar conter a propagação da infeção pelo coronavírus.

A queda do índice lisboeta acabou por ser formada já perto do fecho da sessão, num dia em que os ganhos chegaram a rondar os 5%.

“Após as expressivas desvalorizações das últimas sessões, a subida durante a manhã de hoje assumiu os moldes de uma reação técnica ao forte movimento descendente testemunhado desde o final da semana passada”, explica o BPI no seu comentário de fecho desta terça-feira”, dizendo ainda que o fecho no vermelho testemunha “o nervosismo que ainda paira nos mercados bolsistas”.

Por Lisboa, os títulos do setor da energia ditaram o rumo negativo do PSI-20 nesta sessão.

As ações da EDP Renováveis desvalorizaram 2,71%, para os 11,48 euros, enquanto a casa-mãe EDP viu os seus títulos perderem 1,97%, para os 3,976 euros. Já a Galp Energia recuou 0,77%, para os 9,51 euros por ação, não conseguindo espelhar os ganhos do petróleo e não obstante a queda de 16,52% na sessão anterior.

Pela positiva, destaque para o BCP, com as ações do banco liderado por Miguel Maya a avançarem 4,08%, para os 12,5 cêntimos.

(Notícia atualizada às 17h03)