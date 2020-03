Petróleo recupera da forte queda. Ganha 10%

O petróleo está a recuperar nos mercados internacionais. Depois da maior queda desde a Guerra do Golfo, os preços da matéria-prima registam ganhos em torno dos 10%, com o Brent a cotar perto dos 38 dólares.

As cotações da matéria-prima chegaram a afundar mais de 30%, para os 30 dólares, depois de a Arábia Saudita ter anunciado uma “guerra de preços” perante a intransigência da Rússia quanto a um corte da produção de petróleo para responder à queda da procura por causa do coronavírus.

O corte de preços, juntamente com o anúncio de que o maior produtor de petróleo do mundo iria inundar o mercado com barris da matéria-prima, afundou as cotações, levando a quedas acentuadas dos títulos do setor na primeira sessão desta semana. Estas quedas levaram as bolsas mundiais a perdas expressivas, com o Stoxx 600 a entrar mesmo em bear market.

Depois da queda, os preços aliviam. Assiste-se a uma recuperação das cotações, embora para valores muito aquém dos registados na semana passada. Em Londres, o Brent segue a ganhar 10,24% para cotar nos 37,88 dólares, enquanto em Nova Iorque o West Texas Intermediate está a ganhar 9,96% para os 34,23 dólares.

Apesar desta recuperação, a perspetiva é de que as cotações do petróleo continuem sob pressão nos próximos tempos, tendo em conta o aumento da oferta num contexto de abrandamento da economia mundial que deverá, segundo a Agência Internacional de Energia, levar à quebra na procura mundial. Será a primeira contração desde 2009.

Vários bancos de investimento têm vindo a rever em baixa as suas estimativas para as cotações da matéria-prima. O Goldman Sachs é o mais pessimista para a evolução dos preços, apontando para a possibilidade de o barril de petróleo poder chegar aos 20 dólares.

(Notícia atualizada às 12h06 com novas cotações)