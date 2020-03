Crescimento económico abranda na Zona Euro para 1,2% em 2019

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,2% na Zona Euro e 1,5% no conjunto da União Europeia (UE) no ano passado, o que representa um abrandamento do crescimento económico, divulgou esta terça-feira o gabinete de estatísticas comunitário.

Dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat indicam que, em todo o ano de 2019, o PIB cresceu 1,2% na Zona Euro e 1,5% na UE a 27, após subidas de 1,9% e de 2,1%, respetivamente, em 2018.

De acordo com o Eurostat, o crescimento registado na Zona Euro e na UE atingiu, no ano passado, o valor mais baixo dos últimos seis anos, recuando aos níveis de 2013.

No que toca ao último trimestre de 2019, o PIB da Zona Euro subiu, neste período, 1% em termos homólogos, enquanto o da UE a 27 aumentou 1,2%.

Já na variação em cadeia, a economia da Zona Euro cresceu 0,1% e a da UE 0,2% face ao trimestre anterior.

Ainda no último trimestre do ano passado, o PIB português subiu 2,2% em termos homólogos e 0,7% na variação trimestral.

Segundo o Eurostat, Portugal foi o nono Estado-membro com uma maior variação trimestral no último período de 2019.